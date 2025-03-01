La Fiscalía y Ciencias Forenses de Jalisco deberán realizar en un plazo máximo de seis meses, un acto para reconocer su responsabilidad y ofrecer una disculpa pública a las víctimas, por las graves omisiones e irregularidades que cometieron durante la investigación del rancho Izaguirre, el cual se utilizaba como centro de adiestramiento del crimen organizado.

En la recomendación emitida este jueves, la Comisión Nacional de Derechos Humanos le ordena a las dependencias estatales, elaborar protocolos de actuación para la correcta preservación y aseguramiento de los lugares a intervenir y sus hallazgos, el procesamiento técnico-científico de los indicios y el debido manejo de la cadena de custodia.

Al cumplirse hoy un año de la localización del Rancho Izaguirre por parte del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, Raúl Servín, señaló a Notisistema que hace apenas 15 días lo visitaron de nuevo, localizando fragmentos de huesos y ropa. (Por Gricelda Torres Zambrano)