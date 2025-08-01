La Secretaría de Seguridad del Estado confirmó la salida de Martha Teresa de la Rosa Cuevas como titular del Reclusorio Preventivo de Puente Grande, el penal con mayor población en la entidad.

En su lugar quedó como encargado de despacho Javier Zúñiga Gutiérrez.

La dependencia informó que los cambios responden a ajustes en la estrategia operativa dentro del sistema penitenciario.

También se realizaron otros movimientos en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.