La mala suerte persigue al delantero jalisciense de los Pumas, José Juan Macías, quien sufrió una triple lesión en la rodilla izquierda durante el partido del sábado ante Cruz Azul en Puebla.

Los estudios confirmaron la ruptura del ligamento cruzado anterior, ligamento colateral medial y meniscos, por lo que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y se estima que el tiempo de recuperación será de nueve meses.

Macías, que regresó recientemente tras un prolongado retiro por lesiones previas, se había incorporado como refuerzo del equipo universitario después de la jornada 5 del torneo.

En su breve regreso, disputó 10 partidos, anotó cuatro goles y registró dos asistencias, antes de sufrir nuevamente un revés que lo alejará casi un año de las canchas. (Por Manuel Trujillo Soriano)