La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco entregó al Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco un Certificado de Compromiso Ambiental como parte del Programa Estatal de Cumplimiento Ambiental Voluntario.

La titular de la dependencia, Paola Bauche Petersen, destacó que el organismo fue el primer colegio de profesionistas en la entidad en obtener esta certificación ambiental desde 2023.

Entre las acciones implementadas por el CICEJ destacan la instalación de paneles solares, sistemas de iluminación Led, sensores de movimiento y tecnologías ahorradoras de agua para reducir el impacto ambiental de sus instalaciones.

El Gobierno de Jalisco señaló que este tipo de estrategias buscan fortalecer la participación de instituciones y empresas en prácticas sostenibles y de responsabilidad ambiental en la entidad.