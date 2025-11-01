Dirigentes del PAN presentaron una denuncia de hechos ante la FGR para que la dependencia atraiga la investigación por los disturbios y la detención de 18 jóvenes durante la marcha de la “Generación Z”, realizada el 15 de noviembre en la Ciudad de México.

Roberto Gil Zuarth sostuvo que pudo haberse limitado la libertad de expresión y que existe una estructura detrás de los grupos que provocaron desmanes.

Jorge Triana afirmó que hay indicios de que el llamado “bloque negro” podría operar bajo consigna política y no de forma autónoma, al señalar sospechas de que sería un “bloque guinda” inducido desde instancias vinculadas a Morena.

El dirigente nacional, Jorge Romero, pidió esclarecer quién dio la orden y quién financia o coordina a ese grupo, al advertir que el 16 de noviembre “no se le olvidará a miles de jóvenes”.