Jalisco alcanzó una cobertura histórica de vacunación contra el sarampión al aplicar más de 3.3 millones de dosis como parte de una estrategia intensiva para reforzar la protección de la población y prevenir brotes de la enfermedad.

El director general de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco, Roberto Carlos Rivera Ávila, destacó que el resultado fue posible gracias al trabajo coordinado entre instituciones de salud, brigadas de vacunación, escuelas y gobiernos municipales.

La campaña, impulsada tras la alerta sanitaria emitida por la Organización Mundial de la Salud, incluyó jornadas especiales, módulos itinerantes, ampliación de horarios y visitas casa por casa en las 13 regiones sanitarias del estado.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para revisar su Cartilla Nacional de Salud y completar esquemas pendientes, al recordar que la vacunación sigue siendo la principal herramienta para prevenir enfermedades transmisibles.