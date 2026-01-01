La cinta “Una Batalla Tras Otra”, del director Paul Thomas Anderson, se coronó como la gran triunfadora de la edición 31 de los Critics Choice Awards al obtener los galardones de Mejor Película, Director y Guion Adaptado. En las categorías de actuación, Timothée Chalamet y Jessie Buckley se alzaron con las estatuillas principales, mientras que el tapatío Guillermo del Toro con su película “Frankenstein”, sumó cuatro premios técnicos, además de Mejor Actor de Reparto para Jacob Elordi.

En televisión, la serie “Adolescencia” arrasó en todas sus nominaciones como Serie Limitada, acompañada por “The Pitt” en drama y “El Estudio” en comedia. El momento más comentado de la gala, fue el discurso de Jimmy Kimmel, quien al recibir el premio a Mejor Talk Show dedicó su victoria al presidente Donald Trump, haciendo una referencia irónica a los recientes episodios de controversia y censura que enfrentó su programa a finales del año pasado. (Por Katia Plascencia Muciño)