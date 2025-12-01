El cantautor español Joan Manuel Serrat llegó a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y como su primera actividad fue un encuentro con los medios en donde habló sobre su trayectoria, pero sobre todo su amor por México, en donde dijo encontró su casa, luego del exilio que vivió en 1976:

“México para mí fue una casa que se me abrió cuando se me cerraron las puertas de mi casa, yo ya había estado en México en el año 70 haciendo giras, pero realmente mi relación profunda con México nace a través de un exilio tortuoso que me vio obligado y desde entonces siempre que he llamado la puerta, me dicen para que llamas si está abierta, es un país mágico, es un país sorprendente”

Joan Manuel Serrat continuará con actividades en la FIL y este jueves mantendrá un encuentro con jóvenes, mientras que el viernes recibirá el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad de Guadalajara. (Por Katia Plascencia Muciño)