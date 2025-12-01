La edición 2025 de Miss Universo sigue envuelta en controversias.

Nawat Itsaragrisil, exdirector nacional del certamen en Tailandia, presentó una denuncia contra la mexicana Fátima Bosch el 12 de noviembre ante una comisaría de Bangkok, según documentos difundidos por Miss Universo Tailandia.

Asegura que durante una discusión transmitida en redes sociales nunca la llamó “tonta”, como ella afirmó, y advirtió que emprenderá más acciones legales si detecta nuevas declaraciones difamatorias.

La entonces reina Victoria Kjaer calificó la conducta de Nawat como “irrespetuosa”.

Bosch, quien realiza una gira en Estados Unidos, denunció recibir mensajes de odio tras ganar la corona, triunfo que ha sido señalado como fraudulento por el exjurado Omar Harfouch.

La polémica continúa mientras ambas partes intercambian acusaciones públicas. (Por Pilar Gutiérrez)