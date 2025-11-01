Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el salario mínimo pasó de 88 pesos diarios en 2018 a 248.93 pesos en 2024, gracias a incrementos anuales que en varios casos superaron el 20 por ciento.

Según su sexto informe, estos ajustes ayudaron a reducir brechas salariales y desigualdad.

La presidenta Claudia Sheinbaum mantendrá esta política: anunció un incremento del 13 por ciento a partir de 2026, que elevará el salario mínimo general a 315.04 pesos diarios (unos 9,582 pesos mensuales).

En la zona libre de la frontera norte, el aumento será del 5 por ciento, para alcanzar 440.87 pesos diarios.

Además, el gobierno federal confirmó que la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas forma parte de los compromisos laborales del actual sexenio.