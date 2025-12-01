Entre gritos, piropos y aplausos, el actor y activista estadounidense Richard Gere acaparó la atención de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara durante un encuentro con el público. El protagonista de cine compartió su visión sobre la literatura, el activismo y lanzó una crítica a los líderes mundiales, por lo que pidió responsabilidad social para elegir a los gobernantes correctos.

“No dejemos que los malos sean nuestros representantes en el mundo, queremos líderes que compartan la misma visión de la posibilidad y de la inclusión. No importa cuál es tu color, cuál es tu lenguaje, cuál es tu preferencia sexual, lo que sea. Ningún gobierno que no sea inclusivo no es el gobierno correcto, ningún líder que no sea inclusivo no es el líder correcto”.

Además, Richard Gere aprovechó su visita para hablar sobre el proyecto turístico sustentable Xala, ubicado en Costalegre, Jalisco, del cual es cofundador, así como de su documental “Sabiduría y felicidad”, que profundiza en la vida y el pensamiento del Dalai Lama. (Por Katia Plascencia Muciño)