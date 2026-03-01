Un joven de 18 años resultó lesionado por arma de fuego durante la madrugada de este miércoles en San Pedro Tlaquepaque.

La agresión ocurrió en la colonia San Martín de las Flores de Abajo, donde la víctima fue interceptada por dos sujetos vestidos de oscuro que le dispararon sin mediar palabra antes de huir.

Tras el reporte al número de emergencias, policías localizaron al joven con una herida de bala en la pierna derecha.

Paramédicos de los servicios médicos municipales lo estabilizaron y lo trasladaron a la Cruz Verde Marcos Montero para su valoración.

El caso fue turnado al Ministerio Público para abrir la investigación correspondiente; hasta el momento no hay personas detenidas. (Por Edgar Flores Maciel)