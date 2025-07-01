Se acerca el periodo vacacional de invierno, por lo que el Comisario de la Policía Metropolitana, Aldo Méndez Salgado, recomienda a los ciudadanos que saldrán de la ciudad, dejar puertas, ventanas y llaves de gas cerradas, para evitar algún accidente o convertirse en víctima de la delincuencia.

“Y bueno, cuando salimos de vacaciones el tema es primero; dejar puertas y ventanas debidamente cerradas, llaves de gas cerradas. El encargo del domicilio algún familiar cercano o en su defecto a un vecino. Ya hay muchas colonias que están muy muy coordinadas en asociaciones vecinales, en chats vecinales que tienen la coordinación con las propias comisarías”.

El comisario de seguridad metropolitana sugiere no dejar las luces encendidas como ya es costumbre, porque después de varios días esta es una señal de que no hay ocupantes. (Por Gricelda Torres Zambrano)