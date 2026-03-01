Un tráiler volcó y cayó a un barranco de aproximadamente 10 metros de profundidad tras salirse de la carretera a Morelia, a la altura del fraccionamiento Senderos de Monteverde, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas, cuando automovilistas reportaron que un vehículo de carga pesada había salido de la vía y se encontraba al fondo del barranco.

Al sitio acudieron bomberos municipales, quienes descendieron para brindar auxilio; sin embargo, al revisar la cabina del tráiler confirmaron que se encontraba vacía, por lo que se presume que el operador logró salir por sus propios medios tras el percance.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad, se impactó contra un árbol ubicado en el camellón central de la Carretera a Morelia y posteriormente cayó al barranco, dando varias volteretas.

Elementos de la Guardia Nacional implementaron el cierre de un carril con dirección al Macrolibramiento Sur de Guadalajara para facilitar las maniobras de extracción del tráiler, las cuales se prolongaron durante la madrugada. (Por Edgar Flores Maciel)