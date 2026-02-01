El alcalde de Tequila, Diego “N”, junto con el director de Seguridad Pública, Juan Manuel “N”, y el director de Catastro, Juan Gabriel “N”, comparecen nuevamente este martes ante un juez federal que determinará si son vinculados a proceso por delincuencia organizada con fines de secuestro.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada los señala por la presunta privación ilegal de la libertad del precandidato morenista Guillermo Cordero García y su suplente en marzo de 2021.

La defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional para presentar pruebas, el cual vence este martes.

El juez también resolverá si se mantiene la prisión preventiva.

Diego “N” permanece en el penal del Altiplano, mientras sus colaboradores siguen el proceso desde un Cefereso en Chiapas.