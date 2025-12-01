Tras el ataque directo contra un comerciante del Mercado de Abastos, la calma aún no vuelve a la colonia Santa Eduwiges en Zapopan. Mónica, quien vive con sus dos hijas sobre avenida Topacio, relata para Notisistema los minutos de terror que vivieron en medio del fuego cruzado.

“No nos dejaron salir —¿Cuánto tiempo estuvieron en casa? ¿O todo el día? — Todo el día, hasta las 10 de la noche; ya se fueron, ya nomás me dieron chance de dejar a mis hijas con mi mamá aquí a dos cuadras, pero ya no dejaron pasar a nadie — Al momento que empieza, ¿tus hijas dónde estaban? ¿Contigo? — Sí, aquí estábamos, yo saqué la basura cinco minutos antes, entonces estábamos en el patio, mi hija estaba dibujando en el piso y empezó a escucharse, entonces nada más nos agachamos”.

La vivienda de Mónica recibió por lo menos 50 disparos de arma de fuego de distintos calibres en la zona de la fachada. (Por Gustavo Cárdenas)