En los próximos días México enfrentará una de las olas de calor más intensas del año, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 45 grados en varios estados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la ola de calor comenzó el jueves y se prevé que continúe por lo menos hasta el próximo lunes 20 de abril.

El calor no será uniforme, pero sí severo en varias regiones principalmente: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos y Oaxaca, así como Sinaloa, Guerrero y Oaxaca.