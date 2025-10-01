El Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense A.C. anunció que realizará movilizaciones pacíficas el próximo lunes 20 de abril en distintos puntos carreteros estratégicos de Guanajuato.

Indica que la decisión fue tomada debido a la falta de resultados efectivos en las gestiones realizadas y a la cercanía de la fecha límite para acceder al subsidio de la cuota energética, así como al decreto de facilidades para la recuperación de concesiones vencidas, cuyo plazo concluye el 28 de abril.

Subrayaron que desde noviembre del año pasado ha sostenido gestiones permanentes y formales ante distintas autoridades, agotando las vías institucionales disponibles.