El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, se encuentra en territorio sinaloense y es mentira que se haya fugado, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Mañana lo puede informar el secretario de Seguridad, pero él está en Sinaloa, él está en Sinaloa y él mismo podría informar, o las otras nueve personas, dónde están, pero no hay esta cosa de que: ‘¿Y ahora dónde está?, y ya se escapó’ y quién sabe qué tanta cosa”.

De igual forma, descartó la posibilidad de que Estados Unidos pudiera montar un operativo similar al que utilizó para sustraer de México al narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada.

“No, no creemos que eso vaya a ocurrir, no debe ocurrir, además no creemos que vaya a ocurrir”. (Por Arturo García Caudillo)