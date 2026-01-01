El envío de capos del narcotráfico que se llevó a cabo este martes, fue a solicitud del Gobierno de los Estados Unidos y era conveniente para México, justifica la presidenta Claudia Sheinbaum.

“En este caso fue a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Es muy importante aclarar, la decisión que se toma en el Consejo Nacional de Seguridad se analiza y es una decisión que es, lo primero, conveniencia para México. Es importante para el país en términos de su seguridad nacional, en términos de la seguridad pública. Es decir, se pone primero a México por encima de todo, aunque pidan lo que tengan que pedir, es una decisión soberana”.

Y es que ayer fueron trasladados 37 delincuentes mexicanos integrantes de diversas organizaciones criminales, y que ya estaban cumpliendo sentencias en diversas cárceles de nuestro país. Los reos fueron trasladados a varios penales estadounidenses y bajo los acuerdos de cooperación bilateral. (Por Arturo García Caudillo)