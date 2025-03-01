Este viernes vence el plazo para realizar gratuitamente el canje de placas para automovilistas que pagaron el paquete 3×1 antes del 31 de diciembre del 2025.

Por tal motivo, autoridades estatales informan que las recaudadoras operarán con horario extendido de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde para atender a contribuyentes rezagados.

Los propietarios podrán hacer el trámite presentando únicamente su credencial del INE con domicilio en Jalisco y las placas anteriores, siempre que el vehículo esté a su nombre.