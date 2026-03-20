El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Mónica del Rosario “N”, hija de Ismael “El Mayo” Zambada, no fue detenida formalmente y quedó en libertad al no existir orden de aprehensión en su contra.

“En uno de los inmuebles se encontraba esta persona, Mónica del Rosario ‘N’, con otra menor de edad. Ella nunca fue detenida, de manera momentánea estaba bajo custodia, primero, para resguardar la seguridad de todos los que estaban, de los elementos de seguridad y también de las personas, incluyendo la menor de edad, y sobre todo, para una cosa: verificar si tenía mandamiento judicial aquí en México o en Estados Unidos. No tiene ningún mandamiento judicial, ni en México ni en Estados Unidos”.

El funcionario detalló que en el mismo operativo fueron detenidas 11 personas, entre ellas Omar Osvaldo Torres, alias “El Patas”, presunto integrante del grupo criminal “Los Mayos”, quien cuenta con orden de aprehensión en Estados Unidos. (Por Arturo García Caudillo)