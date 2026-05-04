Los conductores de Uber que operan en aeropuertos del país han enfrentado multas y presiones por parte de elementos de la Guardia Nacional, pese a que la plataforma cuenta con un amparo para ofrecer servicio en esas terminales, denunció Uber México, en medio de las expectativas de crecimiento por el Mundial de Futbol 2026.

El director de Políticas Públicas de Uber México, Diego Martínez, aseguró que las restricciones y operativos en aeropuertos continúan afectando a los socios conductores de la aplicación, por lo que pidió detener el “acoso” de las autoridades federales hacia quienes prestan el servicio de transporte privado.