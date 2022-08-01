La NASA informó este jueves que se encuentra lista para lanzar la misión Artemis 2 a partir del 1 de abril, lo que marcará el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años.

La misión ha sido pospuesta en varias ocasiones por problemas técnicos, pero ahora el cohete, la tripulación y los equipos de ingeniería están preparados, aseguró Lori Glaze, alta funcionaria de la agencia espacial.

Artemis 2 será el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna desde la finalización del programa Apolo en 1972, que llevó a los primeros y únicos humanos a la superficie lunar. La tripulación está compuesta por tres astronautas estadounidenses y un canadiense.