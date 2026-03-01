A la fecha, mil 200 mexicanos han sido evacuados de la zona en conflicto en Medio Oriente, así lo informa el canciller Juan Ramón de la Fuente.

“La evacuación de mil 200 aproximadamente desde el principio del conflicto, sobre todo de Emiratos Árabes, de Israel, de Jordania, pero también de Qatar, de Irán, de Bahrein y ahora que ya se empiezan a abrir los espacios aéreos ha sido más fácil el retorno por vía aérea. Lo más importante sería, quizás señalar, que no ha habido un solo connacional que haya sufrido daños a su integridad física”.

Sin embargo, señala, aún hay miles de residentes mexicanos en la región, particularmente en Israel y Emiratos Árabes Unidos, por lo cual las embajadas de México en la zona seguirán atendiendo a nuestros connacionales. (Por Arturo García Caudillo)