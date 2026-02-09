En el marco de la conmemoración del 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, hizo un llamado a la unidad de todos los mexicanos.

“Me permito hacer un llamado claro y decidido a la unidad de todas y todos los mexicanos, para que juntos, sociedad, gobierno y Fuerzas Armadas con absoluta lealtad afrontemos todas las adversidades que pongan en riesgo el bienestar de las familias mexicanas y el bienestar de nuestro querido México”.

Asimismo, desde el zócalo capitalino, donde este lunes se llevó a cabo esta ceremonia, que normalmente se realizaba en el Castillo de Chapultepec, reiteró la lealtad de las Fuerzas Armadas en favor de su comandante suprema y titular del Ejecutivo Mexicano, y refrendó el respaldo a las instituciones y al pueblo de México. (Por Arturo García Caudillo)