Un juez de control del Poder Judicial de la Ciudad de México vinculó a proceso a Ángel Jorel “N” y a Kevin Anthony “N” por el delito de homicidio calificado, en agravio del estilista Miguel Ángel de la Mora Larios, también conocido como Micky Hair.

Este martes, en continuación de audiencia inicial, el juzgador impuso la medida de prisión preventiva justificada, por lo que los dos detenidos seguirán privados de la libertad.

Además, se autorizó el plazo de tres meses para la investigación complementaria.