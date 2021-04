En un principio fueron relámpagos casi imperceptibles. Luego los acompañaron sonoros truenos. Hasta que el pasado fin de semana una tormenta perfecta atrapara a José Pedro Kumamoto Aguilar, candidato del partido estatal Futuro a la presidencia municipal de Zapopan.

Por una vertiente, quedó atrapado en las presiones de militantes y simpatizantes de la organización Frena, auto declarada enemiga del presidente Andrés Manuel López Obrador -de quien exige su renuncia- y de todos los partidos que coincidan, respalden o hagan alianza con Morena en los comicios del domingo 6 de junio del 2021.

Por otro cauce, José Pedro tuvo que resistir los severos cuestionamiento de sus compañeros de partido, que le reclamaron que hubiese aceptado interlocución directa con una organización que calificaron de derecha, violenta e intolerante.

En una video charla a través de la plataforma de Frena, en Facebook, el pasado sábado 24 de abril del 2021, a las 10:00 de la mañana, Kumamoto tuvo que hacer alarde de malabarismo y artilugios retóricos para escapar de la exigencia de sus interlocutores que le pedían definiera con claridad su posición en favor o en contra de López Obrador y de Morena.

El miércoles 21 de abril del 2021, a las 22:14 horas fue dada de alta en el muro de Facebook de Frena Jalisco el anuncio de la video conferencia de Kumamoto Aguilar ante la audiencia de esa organización política, que se asume como independiente y apartidista (Política: actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo, define la RAE).

El viernes 23 de abril del 2021 a las 20:02 horas, la organización raíces, integrante del partido Futuro, hizo un duro pronunciamiento sobre la próxima cita de Kumamoto Aguilar.

“Raíces Futuras, como militancia organizada cuya intención ha sido el impulsar agendas progresistas y de izquierda dentro de Futuro Jalisco, nos preocupa la participación de nuestro candidato Pedro Kumamoto en el conversatorio convocado por FRENA Jalisco el próximo sábado 24 de abril. Para nosotras y nosotros dicha organización representa un sector que sostiene posturas sumamente contrarias a los derechos y libertades que hemos defendido Futuro y los cuales se encuentran claramente estipulados en nuestros estatutos, principios y plan de acción”.

En el pronunciamiento que fue difundido a través del Twitter de Raíces (@RaicesFuturas) se explica: “Dicho movimiento (Frena) se ha manifestado abiertamente en contra de agendas fundamentales para nuestro partido, como los feminismos, las diversidades sexuales y de género, la justicia social, fiscal, entre otras. Además, sus líderes han manifestado abiertamente expresiones clasistas, racistas y homofóbicas, condiciones que distancian enormemente a FRENA del esfuerzo colectivo de incidencia política que construimos en Futuro Jalisco”.

No le piden a Kumamoto Aguilar que cancele su participación en la video charla con Frena, pero le hacen un llamado para que “defienda las raíces, principios y proyecto político expresados en los documentos básicos de nuestro partido, poniendo por encima la congruencia sobre cualquier ganancia política-electoral, así como la dignidad de la militancia que construimos en este proyecto colectivo”.

El sábado 24 de abril del 2021, a las 10:02 horas de la mañana, hubo otro enérgico pronunciamiento, ahora de Dolores Pérez Lazcarro, candidata a presidenta municipal de Guadalajara, y de su equipo: “Nos preocupa saber de la participación de Pedro Kumamoto, candidato de Futuro a la presidencia municipal de Zapopan, en un foro al que convoca FRENA, una organización que ha privilegiado el uso del lenguaje violento y la estridencia por encima del diálogo; que maneja un discurso de odio, de división, ajenos a los principios y valores de futuro”.

Agrega el posicionamiento de la planilla de Futuro en Guadalajara: “Es por esto que el equipo de la candidatura de Futuro a Guadalajara, encabezada por Dolores Pérez-Lazcarro, ante los cuestionamientos y preguntas en redes sociales sobre esta decisión del candidato a Zapopan, manifestamos lo siguiente: Pedro Kumamoto es libre de decidir ante qué grupos y personas expone sus propuestas y con quienes entabla diálogo, pero eso no marca una línea de conducta para nadie más en el partido que no desee participar con un grupo que, por su manera de conducirse, no podemos considerar un interlocutor”.

Desde el pasado sábado 17 de abril del 2021 fue dado de alta en la plataforma de Facebook de Frena un promocional que invita a los militantes y simpatizantes de esa organización a votar el próximo 6 de junio del 2021 por partidos que considera afines a su causa de frenar y combatir al presidente López Obrador. Incluye en la lista de “confiables” a Movimiento Ciudadano, PAN, PRD, PRI, Futuro y Hagamos.

Y reprueba a los partidos Morena, Verde Ecologista de México, Somos, Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario, del Trabajo y Fuerza por México.

¿Seguirá Futuro en esta lista de “confiables”? ¿Quién ganó más, quien obtuvo mayores dividendos, luego de esta video charla, Kumamoto o Frena? (Por Pedro Mellado Rodríguez / Posicionamiento tomado del Facebook de Dolores Pérez-Lazcarro e imagen del Facebook de Frena)