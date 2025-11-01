En torno al Plan Michoacán los objetivos son claros, afirma el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Sobre si vamos por objetivos claros. Sí, por supuesto, si hay líderes, algunos que cuentan con orden de aprehensión, otros que están en proceso de obtener unas órdenes de aprehensión. Lo primero en un estrategia o plan como el de Michoacán en materia de seguridad es identificar quiénes son los generadores de violencia. Eso se hizo previamente en el gabinete de seguridad, hay algunas detenciones que se han realizado y sí tenemos claro a quién detener”.

Sin embargo, se negó a dar nombres, pues eso sería como alertarlos. (Por Arturo García Caudillo)