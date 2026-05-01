La Secretaría de Cultura de Jalisco y Filma Jalisco presentaron la primera temporada de “Cine Hecho en Jalisco”, un circuito de exhibición que llevará cortometrajes y largometrajes realizados en el estado a espacios públicos y recintos culturales.

La programación se desarrollará del 18 al 31 de mayo en Guadalajara, Tequila, Chapala y Ajijic, con funciones gratuitas para acercar el cine jalisciense a nuevos públicos.

La cartelera contempla 12 producciones dirigidas por cineastas jaliscienses o radicados en la entidad, agrupadas en programas temáticos de identidad, suspenso, diversidad y nuevos comienzos.

Autoridades destacaron que la iniciativa busca fortalecer la circulación del cine local y abrir nuevas ventanas de exhibición más allá de festivales y salas comerciales.