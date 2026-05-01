La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco realizó en Tequila Lab la segunda sesión del seminario “Construyendo tu legado: Herramientas Jurídicas para Empresarias en Expansión”, enfocado en prevención de fraudes y protección patrimonial.

Durante la jornada se abordó el tema “Derecho Penal Estratégico: Protección Patrimonial, Personal y Prevención de Riesgos para la Mujer Empresaria en Jalisco”, con el objetivo de brindar herramientas legales a mujeres emprendedoras y empresarias para identificar riesgos y actuar ante posibles abusos o engaños.

Tatiana Esther Anaya Zúñiga destacó que el conocimiento jurídico preventivo ayuda a proteger el patrimonio y fortalecer la toma de decisiones en proyectos empresariales.

La sesión contó también con la participación de la jueza Norma Angélica Lomelí Barajas y representantes de la Asociación Civil Mujeres Empoderadas.