Senadores y diputados de la coalición oficialista arribaron a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien, asegura el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, le refrendarán su respaldo ante los amagos del exterior.

“Pero sobre todo, es una reunión de cortesía, que venimos a respaldarla y a ofrecerle todo nuestro apoyo, a cerrar filas por la embestida tan brutal que está recibiendo del exterior y de un sector conservador, profundamente conservador de México, pero que la mayoría del pueblo de México estamos con ella. Entonces que se sienta fortalecida, se sienta muy respaldada”.

De hecho, la reunión fue solicitada por los legisladores y a ella acudieron no solamente los morenistas, sino también los representantes del PT y el Verde. (Por Arturo García Caudillo)