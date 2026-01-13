El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, afirmó que la manifestación contra el aumento a la tarifa del transporte público fue aprovechada por actores políticos para provocar confrontación y daños en inmuebles históricos del Centro de Guadalajara.
Señaló que el reclamo legítimo se desvió hacia actos vandálicos, principalmente pintas en el Palacio de Gobierno y la Catedral.
Indicó que cuatro jóvenes fueron detenidos, pero liberados de inmediato por instrucción suya, al considerar que fueron inducidos y no deben ser criminalizados.
Lemus aseguró que los daños no fueron estructurales y que ya se trabaja con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para su restauración.
Ante una nueva protesta anunciada, adelantó que se reforzará el resguardo preventivo de edificios históricos.
Lemus acusa uso político de protesta por tarifa y descarta criminalizar a jóvenes
