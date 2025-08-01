El Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad de Guadalajara llamó a la defensa del bosque de Los Colomos, tras el intento de construir un edificio de departamentos en la zona.

José Toral, integrante del observatorio, precisó que el predio forma parte del área natural protegida desde 2018 y cuenta con legislación previa desde 1984 que protege tanto al bosque como a varios manantiales, por lo que no se permite urbanizar.

“En ese predio nada, es un área natural protegida, tiene protección por el manantial y no se puede edificar. Lo único que se puede hacer son actividades de restauración ambiental, pero no se puede urbanizar”.

Especialistas advirtieron que la construcción del complejo podría incrementar riesgos de inundaciones en la zona y contribuir al desabasto de agua. (Por Marck Hernández)