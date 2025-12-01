Una juez federal ordenó la liberación de dos implicados en el accidente del Tren Interoceánico ocurrido en diciembre en Oaxaca, que dejó 14 muertos, luego que repararon el daño a los 140 afectados.

La resolución extinguió la acción penal por homicidio y lesiones culposas contra el conductor y un jefe de despachadores, quienes permanecían en prisión.

Aún permanece pendiente la detención del maquinista, señalado como probable responsable por exceso de velocidad al momento del siniestro.