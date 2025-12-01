Una juez federal ordenó la liberación de dos implicados en el accidente del Tren Interoceánico ocurrido en diciembre en Oaxaca, que dejó 14 muertos, luego que repararon el daño a los 140 afectados.
La resolución extinguió la acción penal por homicidio y lesiones culposas contra el conductor y un jefe de despachadores, quienes permanecían en prisión.
Aún permanece pendiente la detención del maquinista, señalado como probable responsable por exceso de velocidad al momento del siniestro.
Liberan a dos implicados en accidente del Tren Interoceánico
Una juez federal ordenó la liberación de dos implicados en el accidente del Tren Interoceánico ocurrido en diciembre en Oaxaca, que dejó 14 muertos, luego que repararon el daño a los 140 afectados.