El Real Madrid aplastó 5-0 al Kairat Almaty de Kazajistán con triplete de Kylian Mbappé, más tantos de Eduardo Camavinga y Brahim Díaz, en la Fecha 2 de la Champions League. Con lo que el equipo merengue intenta olivar la goliza que recibió el sábado en LaLiga, de parte del Atlético en el derbi madrileño; los Colchoneros en tanto, golearon 5-1 al Eintracht Frankfurt.

El Bayern Munich venció 5 por 1 al Pafos de Chipre. El Atalanta derrotó 2-0 al Club Brujas de Bélgica. Chelsea superó 1-0 al Benfica en Stamford Bridge, y en la sorpresa del día, el Galatasaray de Turquía se impuso por 1-0 al Liverpool.

Para este miércoles roba cámara el duelo que sostendrán Barcelona y Paris Saint-Germain en el estadio Olímpico de Montjuic. (Por Manuel Trujillo Soriano)