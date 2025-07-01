Las cuentas bancarias de los hijos de Hernán “N”, presunto líder de “La Barredora” y preso en el Altiplano, seguirán bloqueadas luego de que la jueza federal Sandra Adriana Carbajal negó la suspensión definitiva en el amparo promovido contra la medida ordenada por la UIF desde julio.

La resolución se suma al congelamiento de activos aplicado también a empresas familiares y al exsecretario de Seguridad de Tabasco, investigado por presunto lavado de dinero.

Mientras tanto, Carbajal admitió otro amparo de su hermana, y un tribunal ordenó permitir que Hernán “N” ratifique por videoconferencia su demanda contra el bloqueo, que él atribuye a una “persecución política”.