Fue el pasado sábado 4 de octubre cuando fue detenido el exfutbolista profesional Omar “B”, imputado por el delito de presunto abuso sexual infantil.

El secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, detalló que el exseleccionado nacional está dentro del Reclusorio Metropolitano y no goza de trato preferencial.

“Sí le hicieron todos sus chequeos: el médico, psicológico, todas las baterías que se les hacen a las personas privadas de la libertad que llegan a Digpres y, bueno, de momento no tiene ningún impedimento o situación médica o psicológica. Llevará su proceso normal como cualquier otra persona. De momento, únicamente su abogado ha estado en contacto con él. Insisto tiene los mismos derechos y obligaciones que tienen allá adentro todas las personas privadas de la libertad. No se le está dando ningún trato preferencial”.

Omar “B”, recluido en Puente Grande, permanece en un área con mayor seguridad para evitar ataques en su contra por el tipo de delito que se le señala. (Por Gustavo Cárdenas)