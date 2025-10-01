La dirigente estatal del PRI, Laura Haro, criticó la reforma a la Ley de Amparo aprobada en el Senado y próxima a discutirse en la Cámara de Diputados, al considerar que representa un retroceso en materia de derechos y división de poderes.

“Hacer un llamado puntual a toda la oposición, toda, todos los partidos políticos que se dicen de oposición. Hacemos un llamado a la sociedad civil organizada, a las cúpulas empresariales, a todos los sectores de la sociedad que no nos gusta lo que estamos viviendo, que estamos conscientes de que Morena todos los días busca instaurar”.

Haro pidió a la oposición conformar un bloque común contra Morena y acusó ataques y calumnias hacia comunicadores y sectores críticos del gobierno. (Por Marck Hernández)