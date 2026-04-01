La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez hizo un nuevo llamado al diálogo a las organizaciones campesinas y de transportistas que mantienen once bloqueos en carreteras de nueve entidades.

“El marco de este paro que presentan una dimensión con afectaciones focalizadas y también que tienen un registro de actividad en nueve entidades federativas. Ellos tienen una participación aproximada en el país de 575 personas, 161 vehículos y aproximadamente son once bloqueos parciales o totales en todo el país”.

Insistió en que las demandas de campesinos y transportistas han sido atendidas puntualmente y que la mesa de diálogo seguirá abierta permanentemente. (Por Arturo García Caudillo)