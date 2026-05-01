Están destinados a la derrota quienes creen que la presidenta se arrodilla, afirmó la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum, en el marco de la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla.

“Que quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país están destinados a la derrota; a quienes reviven la Conquista como salvación, les decimos: están destinados a la derrota; a quienes creen que el pueblo es tonto están destinados a la derrota; quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota; a quienes odian están destinados a la derrota moral; quienes piensan que la presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota”.

Así respondió a quienes, según dijo, buscan que haya una intervención extranjera en nuestro país. (Por Arturo García Caudillo)