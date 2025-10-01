Para prevenir afectaciones sanitarias y económicas en la producción porcina, autoridades de Tlajomulco pusieron en marcha una campaña de vacunación contra el síndrome reproductivo y respiratorio porcino en granjas locales y productores independientes del municipio.

Se trata de una enfermedad viral que afecta exclusivamente a los cerdos y les provoca abortos, partos prematuros, mortalidad en reproductoras y lechones, fiebre, debilidad y afectaciones respiratorias.