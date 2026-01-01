El sistema de monitoreo de rutas del transporte público de la ciudad no funciona en su totalidad, ya que solo se enfocan en sistemas masivos, reconoce la directora General del Transporte Público, Mariana Bulos.

“Lo que podemos ver es dónde está ubicada la unidad. Actualmente nosotros como Secretaría de Transportes somos encargados del monitoreo de sistemas masivos como Macro Periférico, López Mateos y SITEUR de Macro Calzada. Nosotros podemos ver dónde se encuentran las unidades, sin embargo, si alguna unidad sale de su derrotero, no tenemos todavía el desarrollo para que tengamos como una alerta”.

La funcionaria estatal estima que en junio pueda estar lista la posibilidad de que usuarios del transporte público puedan tener un monitoreo en tiempo real de los camiones. (Por Marck Hernández)