La agrupación tapatía Los Afro Brothers promueve su nuevo sencillo titulado “Ahora que te has ido de mi” que formará parte de su nuevo disco, sin embargo, también se preparan para realizar una gira por China, así lo platicaron en entrevista con Notisistema:
“Vamos a empezar esta gira en China, vamos a ir del nueve al 22 de septiembre a presentarnos en unos festivales en China, en seis ciudades diferentes, y pues fíjate que ahorita el movimiento genera movimiento y cuando empezamos a promocionar este tema, nos llegó una invitación de qué si queríamos ir a tocar allá para formar parte de unos festivales culturales e intercambios culturales entre Latinoamérica y China, y nos encantó la idea de irnos, de representar a nuestro país, somos el único grupo mexicano que va a estar en esos festivales”.
Los Afro Brothers tienen planeado lanzar su próximo disco a finales de este 2025 y después comenzar una gira por México. (Por Katia Plascencia Muciño)
