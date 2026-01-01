La Policía de Guadalajara en coordinación con elementos de la Guardia Nacional localizaron dos bolsas negras con varios kilos de presunta marihuana.

El hallazgo se hizo a un costado del canal ubicado sobre las calles Lusitania y Oporto, en la colonia Autocinema, donde autoridades municipales encontraron dentro de bolsas negras varios envoltorios con la droga con un peso de alrededor de 15 kilos.

La marihuana quedó bajo resguardo sin que se reporten detenidos. (Por Edgar Flores Maciel)