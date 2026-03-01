Una camioneta de carga fue incendiada de manera intencional la noche del miércoles en la colonia El Dean, en Guadalajara, informaron autoridades municipales.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles 13 y 14, donde un sujeto roció combustible sobre el vehículo de tres toneladas, que transportaba plásticos y cartón.

Vecinos observaron al presunto responsable huir corriendo del lugar mientras las llamas consumían la unidad por más de 30 minutos.

Horas antes, otro vehículo fue incendiado en la colonia Felipe Ángeles, en Tlaquepaque, sin que se informara de personas aseguradas.

Estos hechos se suman a una serie de incendios intencionales de automotores en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En la última semana se han reportado al menos 12 vehículos quemados en distintos puntos de la ciudad, la mayoría durante la noche (Por Edgar Flores Maciel)