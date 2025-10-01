El Gobierno de Tlajomulco implementará este viernes 31 de octubre un operativo especial de movilidad ante la posible suspensión temporal de rutas de transporte público entre las 18:00 y 19:00 horas, medida preventiva que algunos operadores aplicarían por posibles actos vandálicos durante las celebraciones de Halloween.

El plan contempla el uso de vehículos oficiales para trasladar a usuarios en zonas de alta demanda, como López Mateos Sur, Jesús Michel González y Adolf B. Horn.

Además, se reforzará la vigilancia en paradas y puntos de transferencia.

Las autoridades pidieron a la población planificar sus trayectos y seguir los avisos oficiales, garantizando así la seguridad y el bienestar de los habitantes durante la jornada nocturna.