El Gobierno de Tlajomulco implementará este viernes 31 de octubre un operativo especial de movilidad ante la posible suspensión temporal de rutas de transporte público entre las 18:00 y 19:00 horas, medida preventiva que algunos operadores aplicarían por posibles actos vandálicos durante las celebraciones de Halloween.
El plan contempla el uso de vehículos oficiales para trasladar a usuarios en zonas de alta demanda, como López Mateos Sur, Jesús Michel González y Adolf B. Horn.
Además, se reforzará la vigilancia en paradas y puntos de transferencia.
Las autoridades pidieron a la población planificar sus trayectos y seguir los avisos oficiales, garantizando así la seguridad y el bienestar de los habitantes durante la jornada nocturna.
