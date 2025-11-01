Ante las acusaciones de la presidenta Sheinbaum, quien ha llamado carroñeros a los opositores a su gobierno, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, así respondió.

“La seguridad pública es una política pública y la política pública del gobierno federal y de muchos gobernadores está fracasando. Nosotros a los que nos dicen de esa manera o nos tratan de decir de esa manera les decimos ‘indolentes’, les decimos que quieren tapar el sol con un dedo, les decimos que sean responsables. Nosotros hemos señalado varias cosas que se tienen que hacer. Una de ellas es que los gobernadores de Morena, básicamente, se pongan a chambear, que se pongan a trabajar y que asuman lo que es ser gobernadores, y que asuman, asuman lo que es ser gobernadores, que es enfrentar el crimen con valor”.

Por cierto, a manera de protesta por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, los diputados priistas colocaron en sus curules sombreros ensangrentados. (Por Arturo García Caudillo)