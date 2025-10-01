Jalisco podría estar por encima de los 1,800 casos de sarampión de no haberse tomado medidas preventivas, declaró para Notisistema el secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez. Quien apunta que la vacunación y medidas como cubrebocas y sana distancia evitan que el número de enfermos aumente significativamente.
“No estemos en pánico, estemos alertas, tenemos la herramienta de prevención más valiosa cuando hay un brote de sarampión que es la vacuna, una vacuna que es altamente eficaz, una vacuna que es muy segura, que se aplica en condiciones normales a los niños que tienen 1 año de vida y se aplica un refuerzo al año y medio”.
El titular de Salud en Jalisco señala que si los padres de familia no están seguros sobre la vacunación de sus hijos, se puede reaplicar el biológico contra el sarampión. (Por Gustavo Cárdenas)
Salud Jalisco pide evitar pánico ante aumento en casos de sarampión
