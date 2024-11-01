El peso mexicano se aprecia ante el dólar durante las primeras horas de este miércoles, luego de que se confirmara un alto al fuego entre Estados Unidos e Irán.

Al cierre de la jornada del martes, el peso mexicano cerró en 17.70 unidades por dólar, mientras que esta madrugada el precio del dólar se ubica en 17.46, una recuperación de casi 25 centavos.